В результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Дмитрий Сардак.

Об этом сообщается на странице командования бригады в Facebook.

Украинский военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области утром во вторник, 23 февраля.

По данным бригады, во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов Сардак получил смертельное осколочное ранение. Еще один военнослужащий бригады получил незначительные ранения.

— Для боевых побратимов Дмитрий навсегда останется надежным другом, чрезвычайно жизнерадостным и позитивным человеком, - подчеркнули в бригаде.

Церемония прощания с украинским воином состоится в родной Одессе.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 февраля, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Один украинский военный погиб, еще двое — получили ранения. С начала нынешних суток — три обстрела, один военный погиб, один ранен.