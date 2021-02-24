Во вторник, 23 февраля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.
— В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
В оперативно-тактической группировке Восток добавили, что «о действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон».
Напомним, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Дмитрий Сардак.
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Во вторник, 23 февраля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.
— В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
В оперативно-тактической группировке Восток добавили, что «о действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон».
Напомним, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Дмитрий Сардак.