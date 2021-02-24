Николаевские патрульные задержали мужчину, который пытался проникнуть в квартиру своего соседа, выбивая дверь топором.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, около 21:00, патрульным на служебный планшет поступил вызов. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина выбивает ему дверь. Событие произошло на улице Пограничной в Николаеве.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который пытался выбить дверь своего соседа кухонным топором. Увидев полицейских, мужчина сразу же перестал это делать и положил топор на пол.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в декабре 2020 года в Николаеве сотрудники полиции задержали мужчину, который преследовал женщин, пытался попасть к ним в квартиру и вел себя неадекватно.