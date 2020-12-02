В Николаеве сотрудники полиции задержали мужчину, который преследовал женщин, пытался попасть к ним в квартиру и вел себя неадекватно.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.

Сообщается, что вчера вечером в полицию позвонила жительница Ингульского района и рассказала, что неизвестный мужчина стучит в её входную дверь и ведет себя агрессивно.

По прибытию на место наряд реагирования полиции охраны задержал мужчину во дворе дома.

— Я была дома с ребенком и мужем. Вдруг кто-то начал сильно стучать в двери и дёргать ручку. Подойдя к двери, мы спросили у неизвестного нам человека, что ему нужно. После чего он начал ещё агрессивнее себя вести. Это напугало нашего ребенка, и мы вызвали полицию, - рассказывает женщина.

При этом соседка заявительницы рассказала полицейским охраны, что ранее указанный мужчина преследовал ее, однако ей удалось убежать.

— Этот человек преследовал меня минут 20. Я испугалась и начала бежать к подъезду, мужчина также побежал за мной. Я быстро зашла в дом и успела открыть дверь. Мы с моим парнем едва смогли закрыть её, он так сильно дергал ручку! После этого мужчина пару раз ударил ногой в мою дверь, а затем начал стучаться к соседке, - добавила девушка.

Мужчину задержали и передали следователям Ингульского ОП ГУНП в Николаевской области для дальнейшего рассмотрения.

— После нам стало известно, что на этого мужчину жаловались ещё 5 женщин из разных районов Николаева. Он преследовал и кричал на них, а одну женщину ударил по голове в ответ на замечание не накричать на её ребёнка, - рассказал сержант полиции Сергей Бурмус.

В полиции рассказали, что 42-летний мужчина родом из Херсона. На момент инцидента он был трезв, на вопрос полицейских охраны о причинах своих действий не отвечал. Отмечается, что ранее его уже задерживали за подобные действия.

Напомним, что 25 сентября в Вознесенском районе Николаевской области полицейские задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на пенсионера.