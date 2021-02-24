Во Львове на улице Лесной 23 февраля на 34-летнюю женщину с крыши дома упала глыба снега. Пострадавшая попала в больницу с переломом и ушибами. Дом находится на балансе ОСМД, поэтому именно оно должно было обеспечить надлежащее состояние крыши.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Балансодержатель дома должен возмещать убытки за травматизм или повреждение имущества вследствие падения снега или сосулек с крыши. В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что по информации Лычаковской райадминистрации, снег упал с дома №7, который принадлежит ОСМД.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, на львовянку упала снежная глыба на улице Лесной. Она получила травмы, поэтому медики ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

— Около 13:15 во Львове на улице Лесной, 7а в результате падения снежной глыбы с крыши была травмирована жительница Львова 1986 года рождения, которую с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом мягких тканей правого бедра и ушибом правого голеностопного сустава в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, — отметили в сообщении.

В городской больнице скорой помощи рассказали, что пострадавшая получила перелом ключицы и ушиб мягких тканей бедра. Она находится в состоянии средней тяжести и в сознании. Львовянка в течение некоторого времени должна быть в больнице.

Отметим, пострадавшая — Татьяна Грачева, родом из Николаева, ранее работала журналистом в одном из местных изданий.

У себя в Facebook она поделилась подробностями случившегося.

— Лет десять назад, работая журналистом, писала статью о сосульках убийцах, и как от них уберечь башку! Но, видимо, сама ее не прочитала. Очнулась гипс, лежу в больнице скорой помощи в старом корпусе, но с молодым врачом. Перелом стопы, ключицы и множество глупых травм. Но это была не сосулька, а огромная ледяная глыба. Была бы я машина, уже бы не ездила. Иногда мне кажется, я живу в кино. Иногда, что это кино слишком дурацкое, но, нужно быть сильной, смелой, веселой. Хорошо же, что успела спрятать голову? Плохо, что не добежала до своего подъезда три метра, — написала Татьяна Грачева.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на женщину упала ледяная глыба.