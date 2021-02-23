На улице Прорезной в центре Киева на прохожую упала ледяная глыба.

Соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовала у себя в Telegram патрульная полиция.

На видео видно, что причиной происшествия стало то, что женщина решила пройти мимо здания, которое коммунальщики как раз чистили от снега и льда, несмотря на оградительную ленту.

— Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент, - говорится в комментарии к видео.

Напомним, что в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.