На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Антоний Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

— Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва, — заявил он.

Кроме того, комиссия планирует представить «важную информацию» относительно отчета по причинам катастрофы.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Результаты исследования британской лаборатории подтвердили выводы польской стороны о причинах смоленской катастрофы, согласно которым на борту Ту-154М произошел взрыв. Согласно польскому отчету, в 107 с 215 взятых образцов обнаружили следы взрывчатых материалов.

Позже стало известно , что польский президентский самолет Ту-154 за полгода до крушения под Смоленском проходил ремонт в консорциуме, над которым осуществляют надзор спецслужбы РФ.

Позже Варшава инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 под Смоленском.