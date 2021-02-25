В четверг, 25 февраля, в Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара погибли двое человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, пожар произошел около 5:52 в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома.
В 6:15 спасатели локализовали пожар, а в 6:35 он был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
«Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших человек 1964 г.н. и в 1934 г.н. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем хозяином. Ущерб устанавливается», — отмечают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в пожаре погиб мужчина.
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В четверг, 25 февраля, в Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара погибли двое человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, пожар произошел около 5:52 в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома.
В 6:15 спасатели локализовали пожар, а в 6:35 он был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
«Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших человек 1964 г.н. и в 1934 г.н. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем хозяином. Ущерб устанавливается», — отмечают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в пожаре погиб мужчина.