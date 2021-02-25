В течение суток на Николаевщине спасатели ликвидировали два пожара в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

24 февраля в 7:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Космонавтов в селе Новоандреевка Первомайского района. По словам заявителя стало известно, что из окон здания выходил плотный дым.

По указанному адресу выехало отделение 23 спасательной части. В ходе оперативной разведки в одной из комнат пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1960 г.р. В 8:20 пожар площадью 40 кв. м локализован, в 9:06 — ликвидирован.

Второй случай произошел на улице Мира в городе Новая Одесса, в 18:40 об этом спасателям сообщили соседи. В данном случае пожар дома вызвали недочеты конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов. Отделение 21 части в 18:51 пожар локализовало и в 19:05 ликвидировало на площади 6 кв. м.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела двух мужчин, которые пропали без вести на льду Южного Буга вчера вечером.