Спасатели Николаевщины нашли тела двух мужчин, которые пропали без вести на льду Южного Буга вчера вечером.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщается, в 13:40 группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обнаружила тела двух мужчин, пропавших накануне во время рыбалки на Южном Буге в селе Бугское Арбузинского района.

В ГСЧС уточняют, что тела нашли в 150 метрах от берега и транспортировали их на сушу. Обстоятельства гибели мужчин выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Николаева мужчина насмерть избил своего знакомого и выбросил тело в реку, чтобы скрыть преступление.