В Центральном районе Николаева мужчина насмерть избил своего знакомого и выбросил тело в реку, чтобы скрыть преступление.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, в дежурную часть отделения полиции № 1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от местного жителя о том, что в реке неподалеку от улицы Сотый квартал лежит тело мужчины.

На место происшествия прибыли руководство, следственно-оперативная группа отделения полиции и эксперт. Осмотрев тело, полицейские выяснили, что мужчина скончался от многочисленных телесных повреждений.

В течение нескольких дней оперативники установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. По его словам, в тот вечер он распивал алкоголь со своим знакомым у себя дома. На почве этого между ними возникла ссора, в ходе которой преступник начал бить приятеля, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Поняв, что мужчина умер, злоумышленник решил выбросить тело в реку недалеко от дома.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Вчера, 9 января, Центральным судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 3 февраля в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.