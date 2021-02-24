Во время рыбалки в Николаевской области на льду Южного Буга без вести пропали два человека.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Вчера, 23 февраля, в 21:35 спасателям поступило сообщение о том, что во время рыбалки на льду пропали без вести 2 человека. Инцидент произошел на реке Южный Буг в селе Бугское Арбузинского района. Об этом спасателям доложил родственник одного из пропавших.

По вызову направили отделения 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. При внешнем обследовании акватории замерзшего водоема мужчин не нашли.

Утром, 24 февраля, к месту снова направили спасательное отделение 28 ГПСЧ и водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения. Поисково-спасательные работы также проведут с помощью катера на воздушной подушке.

Напомним, на улице Прорезной в центре Киева на прохожую упала ледяная глыба.