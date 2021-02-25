В центре Николаева загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 25 февраля в 20:09 спасателям поступила информация о пожаре на улице Безымянной в Центральном районе Николаева.
На место прибыли сразу два отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Выяснилось, что огнем охвачено автомобиль ВАЗ 2111 и гараж на площади 20 квадратных метров. В 20:27 пожар локализовали, а в 20:47 ликвидировали, его причина устанавливается. Пожарные не допустили распространение огня на летнюю кухню, расположенную рядом.
От ГСЧС использовали 3 единицы техники, на месте пожара работали 10 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в пожаре погиб мужчина.
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В центре Николаева загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 25 февраля в 20:09 спасателям поступила информация о пожаре на улице Безымянной в Центральном районе Николаева.
На место прибыли сразу два отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Выяснилось, что огнем охвачено автомобиль ВАЗ 2111 и гараж на площади 20 квадратных метров. В 20:27 пожар локализовали, а в 20:47 ликвидировали, его причина устанавливается. Пожарные не допустили распространение огня на летнюю кухню, расположенную рядом.
От ГСЧС использовали 3 единицы техники, на месте пожара работали 10 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в пожаре погиб мужчина.