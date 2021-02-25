Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили на судне из Гвинеи двух мужчин без сопроводительных документов и гражданина Китая с просроченным морским паспортом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Военнослужащие при оформлении иностранного транспорта выявили двух граждан Гвинеи без документов.

Мужчины подтвердили, что планировали добраться до стран Европейского союза.





На судне оказался и гражданин Китая с недействительным документом моряка.

Задержанных не пропустили в Украину. Они будут дожидаться обратного рейса транспорта под охраной украинских правоохранителей.

Ранее НикВести сообщали, что гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.