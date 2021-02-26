В мире по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, зафиксировали 113 миллионов 550 тысячи 202 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

С начала пандемии было зафиксировано 2 миллиона 519 тысяч 328 летальных случаев, выздоровели 89 миллионов 134 тысячи 277 человек.

С начала новых суток зафиксировано 16 тысяч 784 новых случая, умерли 984 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29 миллионов 52 тысячи 262), Индия (11 миллионов 63 тысячи 491) и Бразилия (10 миллионов 393 тысячи 886).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.