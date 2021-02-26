В Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 миллион 333 тысячи 844 случаев коронавирусного заболевания. Из них 1 миллион 163 тысячи 555 пациентов выздоровели, а 25 тысяч 742 — умерли от осложнений COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (857), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях, а также в Киеве (748).

Напомним, аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID. Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях является критической.