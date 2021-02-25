Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях является критической.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на данные анализа Киевской школы экономики.

Аналитики школы предполагают, что через две недели в этих областях ситуация будет аналогичной как на Прикарпатье, где ввели жесткий карантин.

Поэтому в трех областях необходимо ввести ограничительные меры. Результат внедрения карантинных мероприятий проявляется через 2 недели.

— Первый приоритет — Закарпатская область, поскольку она ниже средней по стране обеспеченность ресурсами и более 75% занятых реанимационных коек. В то же время Житомирская и Николаевская область демонстрируют значительный рост уровня госпитализаций, — отмечают аналитики.

Два из шести критических регионов — в красном уровне с новыми индикаторами. Винницкая, Закарпатская и Житомирская на грани красного уровня. Николаевская — оранжевого.

Также отмечается, что за последнюю неделю стабильный тренд госпитализации и выписки в «ковидних» больницах ухудшилось. По состоянию на 23 февраля госпитализации на 25% превышают выписки. Именно реанимационные кровати остаются «узким местом» системы здравоохранения с текущей загрузкой в 40%.

— Это означает рост нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Ивано-Франковская область уже сегодня выдерживает нагрузку на ресурсы в 4 раза больше среднего по стране, — рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Юрий Ганиченко.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.