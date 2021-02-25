В Ингульском районе Николаева полицейские охраны задержали подозрительного мужчину, который ходил около лицея — у него изъяли наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны.

Сегодня, 25 февраля, в 11:29 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в Ингульскому районе возле лицея ходит подозрительный человек. Сотрудники наряда реагирования Управления полиции охраны в Николаевской области прибыли на место и увидели похожего по описанию заявителя мужчину.

Увидев полицейских, он заметно занервничал. Правоохранители спросили, есть ли у него при себе запрещенные вещи. После этого они провели проверку, в ходе которой обнаружили у задержанного в кармане сверток с порошком белого цвета. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции.

Позже стало известно, что задержанный мужчина — безработный житель Николаева 1994 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 309 — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 22 февраля в центре Николаева задержали злоумышленника, оставляющего «закладки» с наркотиками, у него изъяли PVP, LSD и «экстази» на 35 000 гривен.