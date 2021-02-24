В центре Николаева задержали злоумышленника, оставляющего «закладки» с наркотиками, у него изъяли PVP, LSD и «экстази» на 35 000 гривен.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщается, 22 февраля в Центральном районе города сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью заметили мужчину, который раскладывал «закладки». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Николаевского РУП, сотрудники которой совместно с оперативниками УБН изъяли у 22-летнего местного жителя 17 микропробирок с PVP, которые, по его словам, он хотел распространить на территории района.

Позже по месту жительства злоумышленника следователи провели розыск и изъяли 23 микропобирки с PVP, 38 марок LSD и 21 таблетку «экстази». Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 35 000 гривен.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Все изъятое полицейские направили на экспертное исследование. Продолжается следствие.

Напомним, 20 февраля в Центральном районе Николаева нацгвардейцы задержали мужчину, у которого было найдено 5 грамм наркотиков.