В Центральном районе Николаева нацгвардейцы задержали мужчину, у которого было найдено 5 грамм наркотиков.

Об этом пишут на странице Воинской части 3039 Национальной гвардии Украины в Facebook.

Как сообщается, 20 февраля во время патрулирования Центрального района Николаева гвардейцы обратили внимание на мужчину, который при виде военных занервничал и пошел в противоположную от них сторону. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили сверток с 5 граммами вещества, похожего на наркотики.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Национальной гвардии Украины начинают работу над доктриной, совместимой с концепциями НАТО.