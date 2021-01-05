В Национальной гвардии Украины начинают работу над доктриной, совместимой с концепциями НАТО.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Один из американских советников Гарри Квош отметил, что сейчас в Нацгвардии есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, но нет доктрины, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО.
По его словам, доктрина «определяет роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем».
— Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров, — добавил Гарри Квош.
Напомним, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.
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В Национальной гвардии Украины начинают работу над доктриной, совместимой с концепциями НАТО.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Один из американских советников Гарри Квош отметил, что сейчас в Нацгвардии есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, но нет доктрины, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО.
По его словам, доктрина «определяет роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем».
— Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров, — добавил Гарри Квош.
Напомним, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.