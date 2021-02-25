Напали на мужчину, который выгуливал бульдогов Леди Гаги, собак похитили. Певица обещает вознаграждение любому, кто вернет ее питомцев.

Об этом случае пишет CNN.

Управление полиции Лос-Анджелеса заявило, что в мужчину стреляли во время ограбления около 22:00. Он был доставлен в больницу в стабильном состоянии. По словам полиции, подозреваемый забрал двух бульдогов у жертвы, использовал полуавтоматический пистолет и скрылся с места происшествия на белом седане. Раненый собачник находится в стабильном состоянии.

Источник канала сообщает, что исполнительница «без вопросов предлагает полмиллиона долларов тому, у кого есть две ее собаки. Любой, у кого есть собаки, может использовать электронную почту, KojiandGustav@gmail.com, чтобы получить награду».

Ранее НикВести сообщали, что американская певица и актриса Леди Гага, которая накануне прибыла в Вашингтон, выступила на инаугурации президента Джо Байдена.