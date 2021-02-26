25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе — и с запрещенного вооружения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, использовав минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты вели прицельный огонь неподалеку Лебединского.

Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали наших воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а у Шумов — станкового противотанкового гранатометов.

Оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины, чтобы обвинить ВСУ в нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ Оленевка-Новотроицкое, накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник предпринял откровенных огневых и информационных провокаций в районе Оленевки.

Со стороны российских оккупантов с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, на Донбассе вчера, 23 февраля, боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.