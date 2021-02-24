На Донбассе вчера, 23 февраля, боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали мирное население вблизи Хутора Свободного в Луганской области и осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

– Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения, - сообщили в ООС.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался от тяжелых ранений спустя несколько часов.

– Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей, - добавили в штабе.

Материалы дела будут направлены в СБУ Северодонецка для решения о возбуждении дела по ч.2 ст.258 УК Украины - террористический акт.

Напомним, в течение минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.