В течении минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

Вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песок - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Шумел, а у Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник совершил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Один украинский военный погиб, еще двое — получили ранения. С начала нынешних суток — три обстрела, один военный погиб, один ранен.