23 февраля патрульные сопроводили медиков, которые перевозили из Вознесенска в Николаев мужчину с сердечным приступом.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что во время патрулирования автодороги Н-24 «Благовещенское — Вознесенск — Николаев», возле города Новая Одесса, к патрульным подъехала машина. Обеспокоенный водитель сообщил, что его брата, который находится в тяжелом состоянии с сердечным приступом, врачи будут перевозить из Вознесенска в Николаев, где ему окажут квалифицированную помощь. Мужчина попросил инспекторов о помощи.

Патрульные Владимир Клянин и Евгения Духовая немедленно отправились навстречу карете скорой помощи.

Возле села Троицкое инспекторы «перехватили» скорую, и, включив спецсигналы, сопровождали автомобиль в город, где их встретил экипаж в составе Андрея Шпака и Александра Чорния, которые и провели скорую в больницу.

Ранее сообащлось, что на Николаевщине участковый спас киевлянина, который провалился в колодец и более 5 часов звал на помощь.