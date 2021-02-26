Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 26 февраля, передает Громадське.

По его словам, самый высокий уровень госпитализации фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Динамика роста госпитализации настораживает в Житомирской, Николаевской областях и в Киеве.

Согласно данным Минздрава за 25-е, 22-е, 23-е и 24-е февраля на Буковине фиксируют от 78 до 82 госпитализаций на 100 тысяч населения — а в правительстве устанавливали, что нормой является менее 60 госпитализаций на 100 тыс. населения.

— Уже завтра (27 февраля, — прим.), если в Черновицкой области сохранится тенденция уровня госпитализаций, мы будем инициировать созыв Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для объявления на территории области "красного" уровня эпидемической опасности, — сказал Владимир Ляшко.

Кроме того, на Буковине уже сегодня, 26 февраля, состоится заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала «Украина 24», что комиссия будет рассматривать введение карантина выходного дня или введение ограничений «красной» зоны с понедельника, 1 марта.

Напомним, аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID. Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях является критической.