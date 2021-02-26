В федеральной поликлинике Москвы № 4 медперсоналу раздали подробную инструкцию, в которой объясняется, как правильно пользоваться стульями.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Письмо подписано главврачом и главой профсоюзного комитета. В документе описано, как нужно эксплуатировать стулья. В частности, говорится о том, что перед тем, как сесть на стул, надо осмотреть его, проверить все крепежи и только потом опуститься, равномерно распределяя вес.
Нельзя ерзать на них, упираться коленом, садиться на один стул больше чем одному человеку, сидеть в джинсах или одежде с металлическими заклепками.
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В федеральной поликлинике Москвы № 4 медперсоналу раздали подробную инструкцию, в которой объясняется, как правильно пользоваться стульями.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Письмо подписано главврачом и главой профсоюзного комитета. В документе описано, как нужно эксплуатировать стулья. В частности, говорится о том, что перед тем, как сесть на стул, надо осмотреть его, проверить все крепежи и только потом опуститься, равномерно распределяя вес.
Нельзя ерзать на них, упираться коленом, садиться на один стул больше чем одному человеку, сидеть в джинсах или одежде с металлическими заклепками.
Напомним, в Туркменистане бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки.