В Лебапской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки.

Об этом пишет туркменская служба Радио Свобода.

Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника государственного учреждения или учащегося.

Как передает корреспондент издания, в Фарапском районе бюджетников предупредили, что они не будут допущены на работу без такой аптечки.

Аналогичные требования касаются и школьников. После возобновления учебы 18 января они должны иметь в своей аптечке сироп корня солодки, антисептик, пять масок, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. В случае отсутствия такого набора преподавателям могут объявить выговор, а родителей — оштрафовать.

В конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о пользе корня солодки, выступая на заседании правительства 25 декабря. Он предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом.

— Корень солодки уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки, — отметил президент.

Бердымухамедов рассказал, что четыре из 15 видов солодки произрастают на территории Туркменистана. Глава государства отметил высокое содержание в корне этого растения глицирризиновой кислоты и поручил Академии наук страны «тщательно изучить» и другие полезные свойства солодки.

Несмотря на свидетельства о большом количестве заболевших с симптомами коронавируса и беспрецедентном уровне смертности в стране, а также введенные ограничительные меры в стране, руководство Туркменистана до сих пор не подтвердило фактов заражения COVID-19 на своей территории.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане на территории Марыйского велеята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если у граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.