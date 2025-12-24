«Миколаївгаз» заявив, що вартість доставки газу для містян не зросте
Даріна Мельничук
14:26, 24 грудня, 2025
У Миколаївській філії ТОВ «Газмережі» спростували інформацію про підвищення тарифів на доставку газу для населення з 1 січня.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства.
Зазначається, що тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів залишаються незмінними. Вартість доставки газу буде фіксованою на весь період дії воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після його завершення.
У підприємстві наголосили, що коригування тарифів стосується виключно непобутових споживачів. Для цієї категорії підвищення передбачене у два етапи:
з 1 січня 2026 року;
з 1 квітня 2026 року.
Раніше в медіа з’явилася інформація про нібито п’ятикратне зростання вартості доставки газу для українців — з 124 гривень до 502 гривень за тисячу кубометрів.
Нагадаємо, Україна разом із Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу — Route 2 та Route 3. Вони стали частиною ініціативи «Вертикальний коридор», спрямованої на диверсифікацію постачання газу до України.
