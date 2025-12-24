 «Миколаївгаз» спростував інформацію про підвищення тарифу доставки газу

  • середа

    24 грудня, 2025

  • 24 грудня , 2025 середа

«Миколаївгаз» заявив, що вартість доставки газу для містян не зросте

Ілюстраційне фото: МикВістіУ «Миколаївгаз» спростували інформацію про підвищення тарифів на доставку газу. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаївській філії ТОВ «Газмережі» спростували інформацію про підвищення тарифів на доставку газу для населення з 1 січня.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Зазначається, що тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів залишаються незмінними. Вартість доставки газу буде фіксованою на весь період дії воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після його завершення.

У підприємстві наголосили, що коригування тарифів стосується виключно непобутових споживачів. Для цієї категорії підвищення передбачене у два етапи:

  • з 1 січня 2026 року;

  • з 1 квітня 2026 року.

Раніше в медіа з’явилася інформація про нібито п’ятикратне зростання вартості доставки газу для українців — з 124 гривень до 502 гривень за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Україна разом із Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу — Route 2 та Route 3. Вони стали частиною ініціативи «Вертикальний коридор», спрямованої на диверсифікацію постачання газу до України.

