«Миколаївгаз» заявив, що вартість доставки газу для містян не зросте

У «Миколаївгаз» спростували інформацію про підвищення тарифів на доставку газу. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаївській філії ТОВ «Газмережі» спростували інформацію про підвищення тарифів на доставку газу для населення з 1 січня.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Зазначається, що тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів залишаються незмінними. Вартість доставки газу буде фіксованою на весь період дії воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після його завершення.

У підприємстві наголосили, що коригування тарифів стосується виключно непобутових споживачів. Для цієї категорії підвищення передбачене у два етапи:

з 1 січня 2026 року;

з 1 квітня 2026 року.

Раніше в медіа з’явилася інформація про нібито п’ятикратне зростання вартості доставки газу для українців — з 124 гривень до 502 гривень за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Україна разом із Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу — Route 2 та Route 3. Вони стали частиною ініціативи «Вертикальний коридор», спрямованої на диверсифікацію постачання газу до України.