В Туркменистане на территории Марыйского велеята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если у граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Отмечается, что справки выдаются в местных домуправлениях.

«Для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества. Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении», — сообщает издание.

Местные жители сообщают, что для получения справки также приходится давать взятки чиновникам. При этом необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а в случае долга по коммуналке справку отказываются выдавать.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года население Николаевской области оплатило лишь 50,1% от суммы, насчитанной за жилищно-коммунальные услуги.