В ноябре прошлого года население Николаевской области оплатило лишь 50,1% от суммы, насчитанной за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в сводке главного управления статистики в Николаевской области.

Всего в ноябре насчитали 556,4 миллиона гривен, но николаевцы оплатили 283,9 миллиона гривен.

Также статисты приводят задолженность на конец ноября:

за поставку и распределение природного газ - 462,2 миллиона гривен.

за тепло и горячую воду - 228,8 миллиона гривен,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 113,8 миллионов,

за управление многоквартирным домом - 101,8 миллиона гривен,

за вывоз бытовых отходов - 27,1 миллиона,

за поставку и распределение электрической энергии - 6,5 миллионов гривен.

Отдельно в сообщении сказано, что в 2020 году жителями Николаевской области заключено 2380 договоров реструктуризации долгов на 12 миллионов 166 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что с начала года долг по зарплатам в Николаеве увеличился на треть.