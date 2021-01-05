В ноябре прошлого года население Николаевской области оплатило лишь 50,1% от суммы, насчитанной за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом говорится в сводке главного управления статистики в Николаевской области.
Всего в ноябре насчитали 556,4 миллиона гривен, но николаевцы оплатили 283,9 миллиона гривен.
Также статисты приводят задолженность на конец ноября:
Отдельно в сообщении сказано, что в 2020 году жителями Николаевской области заключено 2380 договоров реструктуризации долгов на 12 миллионов 166 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что с начала года долг по зарплатам в Николаеве увеличился на треть.
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В ноябре прошлого года население Николаевской области оплатило лишь 50,1% от суммы, насчитанной за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом говорится в сводке главного управления статистики в Николаевской области.
Всего в ноябре насчитали 556,4 миллиона гривен, но николаевцы оплатили 283,9 миллиона гривен.
Также статисты приводят задолженность на конец ноября:
Отдельно в сообщении сказано, что в 2020 году жителями Николаевской области заключено 2380 договоров реструктуризации долгов на 12 миллионов 166 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что с начала года долг по зарплатам в Николаеве увеличился на треть.