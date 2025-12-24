Миколаївці сплатили до держбюджету понад ₴2,5 млрд військового збору

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

З січня по листопад 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 2,7 мільярдів гривень на забезпечення української армії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, що цього року жителі області сплатили військового збору у 3,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року — на 1,9 мільярдів гривень більше. Цей податок становить 18,3% усіх надходжень до держбюджету з області.

Нагадаємо, з січня по листопад 2025 року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету 762,3 млн гривень податку на прибуток.

Також за 11 місяців 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад 224,3 мільйона гривень податку на нерухоме майно.