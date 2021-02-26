Украинские пограничники обнаружили возле границы Польши мужчину, скрывавшегося от правосудия.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители решили проверить документы мужчины, возвращавшегося из Польши. Оказалось, что он находится в государственном розыске по обвинениям, предусмотренным статьями «Хулиганство» и «Нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения». Решение об этом принял суд в Черновицкой области.
При обнаружении подозреваемого пограничники уведомили соответствующие органы.
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Украинские пограничники обнаружили возле границы Польши мужчину, скрывавшегося от правосудия.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители решили проверить документы мужчины, возвращавшегося из Польши. Оказалось, что он находится в государственном розыске по обвинениям, предусмотренным статьями «Хулиганство» и «Нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения». Решение об этом принял суд в Черновицкой области.
При обнаружении подозреваемого пограничники уведомили соответствующие органы.