Во время конфликта в Тиграи менее чем за 2 суток эритрейские военные устроили расправу над сотнями безоружных мирных жителей.

Об этом сообщает Amnesty International.

В отчете говорится, что солдаты систематически убивали сотни мирных жителей в северном городе Аксум, открывая огонь на улицах и совершая рейды по домам. Организация квалифицировала это как военное преступление.

Следователи Amnesty International поговорили с выжившими и свидетелями, которые описали внесудебные казни, массовые обстрелы и широкомасштабные грабежи после того, как эфиопские и эритрейские войска возглавили наступление с целью установления контроля над городом во время конфликта с Народным фронтом освобождения Тиграя.

— Доказательства убедительны и указывают на пугающий вывод. Войска Эфиопии и Эритреи совершили несколько военных преступлений в своем наступлении, чтобы взять под контроль Аксум. Более того, эритрейские войска неистовствовали и систематически хладнокровно убивали сотни мирных жителей, — сказал Депрос Мучена, директор Amnesty International по восточной и южной части Африки.

Власти Эфиопии еще не ответили на обвинения Amnesty, но в пятницу выступили с заявлением, в котором говорится о «сложных проблемах в регионе».

«Правительство Эфиопии продолжит привлекать всех виновных к ответственности после тщательного расследования предполагаемых преступлений в регионе через наши федеральные учреждения ... Правительство Эфиопии еще раз подтверждает свою приверженность созданию стабильного и мирного региона, в котором нуждаются граждане», — говорится в заявлении.

Напомним, в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Известно, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.