Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.
— Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам, — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.
Информацию о задержке подтверждает в Facebook пассажир рейса Дмитрий Суслов.
Напомним, ранее около 180 украинцев застряли на Занзибаре из-за поломки самолета.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.
— Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам, — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.
Информацию о задержке подтверждает в Facebook пассажир рейса Дмитрий Суслов.
Напомним, ранее около 180 украинцев застряли на Занзибаре из-за поломки самолета.