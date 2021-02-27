Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.

— Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам, — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.

Информацию о задержке подтверждает в Facebook пассажир рейса Дмитрий Суслов.

Напомним, ранее около 180 украинцев застряли на Занзибаре из-за поломки самолета.