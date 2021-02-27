Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок.

Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

— Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией, — говорится при этом в сообщении.

Уточняется, что возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были диагностированы серьезные заболевания.

По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna.

В 95 случаях после вакцинации у получивших препарат наблюдались «серьезные» с медицинской точки зрения последствия, некоторых вакцинированных госпитализировали, сообщает Swissmedic. Речь идет о головной боли, заболевании COVID-19 и аллергических реакцииях, включая анафилактический шок.

Около 74% жалоб были классифицированы как несерьезные. В этих отчетах сообщалось о покраснении, отеке и зуде в месте инъекции, головной боли, температуре и ознобе.

Напомним, Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях по иммунизации в Украине. За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.