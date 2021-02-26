Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях по иммунизации в Украине. За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть — из Черкасской области.

— По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.