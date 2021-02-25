В Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram канале.

Отметим, что вакцина Covishield производится в Индии по рецепту британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщалось, в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.