Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Об этом она рассказала в комментарии на телеканале «Март».

– В Николаевской области мы только приступаем к прививкам, мы не вошли в перечень тех регионов, в которых началась вакцинация, но мы готовы. Бригады, которых по городу организовано две, прошли учения в Киеве. В данный момент мы ожидаем поступление двух вакцин: индийская AstraZeneca и вакцина Comirnaty совместного производства Бельгии и Германии. Как нас проинформировали, вакцины могут храниться при обычной температуре, - сказала Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай заявила, что вакцинация будет разделена на несколько этапов. Первый стартует в марте-апреле 2021 года. По ее словам, вакцину должны получить 1720 человек, однако на данный момент согласие на введение препарата дали только 38% из всего количества.

– Согласно дорожной карте, утвержденной Минздравом, официально определены 4 этапа вакцинации и 5 этап. На первом этапе прививаются медработники из «ковидных» больниц, также интернатные учреждения – пациенты и персонал, которые в них находятся, а также военные. Вакцинация происходит только по согласию тех, кого вакцинируют. Согласно списков, которые мы собрали, вакцинации подлежат 1720 человек. Согласие дали на вакцину дали 38%. На второй этап попадают все работники медицинских учреждений. Будут прививаться люди старше 85 лет, соцработники. Ежедневно мы будем отчитываться о количестве привитых. На третьем этапе будут вакцинироваться, согласно указу, люди возрастом – 85-90 лет. Также силовые структуры и учителя. Четвертый этап – будут вакцинированы пациенты 60-65 лет. Все взрослые, начиная с 18 лет, которые имеют хронические заболевания. На пятом этапе будет вакцинировано оставшееся население, - заявила начальница горздрава.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.