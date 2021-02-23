Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Как известно, сегодня, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

При этом, в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации пока не знают, когда вакцина от коронавируса поступит в регион.

В свою очередь, мэр в очередной раз напомнил николаевцам о важности наличия электронных деклараций, заключенных с семейными врачами.

– Ждем поставки вакцин. Как только они будут в Николаевской области, я вам обязательно расскажу, как мы будем вакцинировать наших людей. В любом случае, это будет связано с вашими семейными врачами. Потому очень важно, чтобы проверили наличие у себя деклараций. Можно верить в существование коронавируса, но думаю, что все мы знакомы с тем, кто уже переболел. В Николаеве тех, кто переболел дважды уже больше 20. Это значит, что антитела у переболевших не сохраняются длительное время. То есть, необходимо вакцинироваться, возможно, ежегодно, как от гриппа, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, по состоянию на 10:00 23 февраля в Николаевской области зарегистрировано 91 новый случай COVID-19