В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации пока не знают, когда вакцина от коронавируса поступит в регион.

Об этом сообщил начальник облздрава Павел Георгиев в комментарии НикВести.

— Я этой информацией на данный момент не владею — нас пока в известность не ставили. Как только у нас будет какая-то информация, то мы с вами поделимся. На данный момент у нас нет. Склады уже готовы, люди готовы все готово, но официальной информации никакой от Минздрава нам на данную минуту не заходило, - сказал Павел Георгиев.

Стоит отметить, что вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, которую сегодня доставили в Украину, первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним, во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.