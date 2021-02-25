25 февраля в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Об этом сообщает «Суспільне: Миколаїв» в своем Telegram-канале.

Первой пациенткой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3. Прививку делали вакциной Covishield (AstraZeneca) индийского производства.

Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич написал, что первыми прививки получают врачи и младший медицинский персонал городской больницы № 3, непосредственно работающие с больными COVID.

Согласие на вакцинацию дали 50 человек. Инъекции выполняют специалисты мобильной бригады ЦПМСП № 2, которые прошли специальное обучение.

Также он сообщил, что в Николаевскую область завезли 12 тысяч доз вакцины.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.