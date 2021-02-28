Николаевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении экс-работника пожарно-спасательной части, который хранил дома почти 1 килограмм каннабиса в сухом виде.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что летом 2020 работник ГСЧС выращивал растения конопли на территории своего дома, после чего готовил его к употреблению. 13 ноября 2020 года сотрудники ГБР провели обыск по месту жительства злоумышленника и членов его семьи, которые не знали о его деятельности.

В ходе проверки обнаружили и изъяли созревшие семена и 1 куст конопли, а также фрагменты пластиковых бутылок с экстрактом каннабиса и почти 1 килограмм сухого наркотического вещества.

Преступника обвиняют по части 2 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Уголовное производство осуществляется под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что правоохранители Первомайска нашли у местного предпринимателя полкилограмма каннабиса, которые он хранил в помещении своего магазина.