Николаевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении экс-работника пожарно-спасательной части, который хранил дома почти 1 килограмм каннабиса в сухом виде.
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
Правоохранители установили, что летом 2020 работник ГСЧС выращивал растения конопли на территории своего дома, после чего готовил его к употреблению. 13 ноября 2020 года сотрудники ГБР провели обыск по месту жительства злоумышленника и членов его семьи, которые не знали о его деятельности.
В ходе проверки обнаружили и изъяли созревшие семена и 1 куст конопли, а также фрагменты пластиковых бутылок с экстрактом каннабиса и почти 1 килограмм сухого наркотического вещества.
Преступника обвиняют по части 2 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Уголовное производство осуществляется под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что правоохранители Первомайска нашли у местного предпринимателя полкилограмма каннабиса, которые он хранил в помещении своего магазина.
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Николаевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении экс-работника пожарно-спасательной части, который хранил дома почти 1 килограмм каннабиса в сухом виде.
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
Правоохранители установили, что летом 2020 работник ГСЧС выращивал растения конопли на территории своего дома, после чего готовил его к употреблению. 13 ноября 2020 года сотрудники ГБР провели обыск по месту жительства злоумышленника и членов его семьи, которые не знали о его деятельности.
В ходе проверки обнаружили и изъяли созревшие семена и 1 куст конопли, а также фрагменты пластиковых бутылок с экстрактом каннабиса и почти 1 килограмм сухого наркотического вещества.
Преступника обвиняют по части 2 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Уголовное производство осуществляется под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что правоохранители Первомайска нашли у местного предпринимателя полкилограмма каннабиса, которые он хранил в помещении своего магазина.