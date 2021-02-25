Правоохранители Первомайска нашли у местного предпринимателя полкилограмма каннабиса, которые он хранил в помещении своего магазина.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители получили информацию, что 38-летний местный предприниматель хранит наркотики в помещении собственного фотомагазина. Вчера, 24 февраля, дознаватели Первомайского районного отдела полиции вместе с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью провели в помещении обыск.

Так, правоохранители изъяли около полкилограмма каннабиса, который злоумышленник хранил в пластмассовых и стеклянных банках разной емкости. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 100 тысяч гривен.

Мужчина рассказал полицейским, что наркотики он вырастил самостоятельно для себя. Все изъятое направили на экспертизу.

Сейчас по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Жителю Первомайска грозит штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в начале февраля Николаевский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в деле вознесенца, который обвинялся в выращивании каннабиса.