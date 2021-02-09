Николаевский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в деле вознесенца, который обвинялся в выращивании каннабиса. Ранее его оправдал Вознесенский горрайонный суд.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Напомним, что жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.
На Виталия Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.
Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным. Позже его обвинили в том, что он выращивал 18 кустов.
В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.
В результате, 17 декабря 2019 года судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны.
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Николаевский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в деле вознесенца, который обвинялся в выращивании каннабиса. Ранее его оправдал Вознесенский горрайонный суд.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Напомним, что жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.
На Виталия Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.
Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным. Позже его обвинили в том, что он выращивал 18 кустов.
В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.
В результате, 17 декабря 2019 года судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны.