Николаевский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в деле вознесенца, который обвинялся в выращивании каннабиса. Ранее его оправдал Вознесенский горрайонный суд.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Напомним, что жителя города Вознесенск Виталия Румянцева, который болеет энцефалопатией, судили 2 года. Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли.

На Виталия Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.

Отмечается, что мужчину едва не приговорили к семи годам тюрьмы, но в дело вмешались правозащитники УХСПЧ: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным. Позже его обвинили в том, что он выращивал 18 кустов.

В свою очередь, подозреваемый отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

В результате, 17 декабря 2019 года судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны.