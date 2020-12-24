Фракция партии «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.

Об этом сообщила народный депутат Кира Рудик на своей странице в Facebook.

— Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде «травки», когда речь идет о жизни и здоровье человека, — написала она.

Нардеп отметила, что для уменьшения болей пациентам иногда дают гораздо более тяжелые наркотики, такие как морфин или кодеин, которые официально легализованы для медицинского применения в Украине. В то же время каннабис не вызывает тяжелые побочные эффекты.

Кира Рудик добавила, что медицинская марихуана легализована в 60 странах мира, а ООН исключила его из перечня наиболее опасных наркотиков.

— Урегулирование обращения медицинской конопли облегчит страдания более чем миллиону онкобольных украинских пациентов; около 20 тысячам детей с эпилепсией; пациентам с диабетом, депрессией и тревожными состояниями, с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также поможет миллиону паллиативных больных, — подчеркнула нардеп.