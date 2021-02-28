В Вознесенском районе Николаевской области мужчина погиб на железнодорожном пути.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вчера, 26 февраля, в 21:45 грузовой поезд сообщением «станция Береговая – станция Кропивницкая» сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неподходящем для этого месте. Инцидент произошел у станции «Колосовка», что в пгт Токаревка Веселиновской ОТГ.
В результате столкновения 53-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Событие квалифицировали по признакам части 3 статьи 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей». Продолжаются следственные действия.
Напомним, 6 февраля поезд сбил пешехода на той же станции в пгт Токаревка, пострадавший погиб на месте.
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В Вознесенском районе Николаевской области мужчина погиб на железнодорожном пути.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вчера, 26 февраля, в 21:45 грузовой поезд сообщением «станция Береговая – станция Кропивницкая» сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неподходящем для этого месте. Инцидент произошел у станции «Колосовка», что в пгт Токаревка Веселиновской ОТГ.
В результате столкновения 53-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Событие квалифицировали по признакам части 3 статьи 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей». Продолжаются следственные действия.
Напомним, 6 февраля поезд сбил пешехода на той же станции в пгт Токаревка, пострадавший погиб на месте.