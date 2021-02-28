В Вознесенском районе Николаевской области мужчина погиб на железнодорожном пути.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вчера, 26 февраля, в 21:45 грузовой поезд сообщением «станция Береговая – станция Кропивницкая» сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неподходящем для этого месте. Инцидент произошел у станции «Колосовка», что в пгт Токаревка Веселиновской ОТГ.

В результате столкновения 53-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Событие квалифицировали по признакам части 3 статьи 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей». Продолжаются следственные действия.

Напомним, 6 февраля поезд сбил пешехода на той же станции в пгт Токаревка, пострадавший погиб на месте.