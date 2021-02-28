В ночь на 28 февраля в Черновцах умер второй пострадавший при пожаре в больнице пациент.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.
Пожар произошел вчера в 13:15 в Черновцах в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, где предварительно произошла вспышка кислородной трубы с дальнейшим возгоранием.
— В результате этого происшествия погибли два человека. Второй человек, который пострадал во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля, – заявляют спасатели.
Огонь уничтожил мебель и медоборудование на площади 30 м2. Пожар тушили 37 человек и девять единиц спецтехники.
Ранее следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.
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В ночь на 28 февраля в Черновцах умер второй пострадавший при пожаре в больнице пациент.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.
Пожар произошел вчера в 13:15 в Черновцах в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, где предварительно произошла вспышка кислородной трубы с дальнейшим возгоранием.
— В результате этого происшествия погибли два человека. Второй человек, который пострадал во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля, – заявляют спасатели.
Огонь уничтожил мебель и медоборудование на площади 30 м2. Пожар тушили 37 человек и девять единиц спецтехники.
Ранее следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.