В ночь на 28 февраля в Черновцах умер второй пострадавший при пожаре в больнице пациент.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.

Пожар произошел вчера в 13:15 в Черновцах в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, где предварительно произошла вспышка кислородной трубы с дальнейшим возгоранием.

— В результате этого происшествия погибли два человека. Второй человек, который пострадал во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля, – заявляют спасатели.

Огонь уничтожил мебель и медоборудование на площади 30 м2. Пожар тушили 37 человек и девять единиц спецтехники.

Ранее следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.