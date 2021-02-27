Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Пожар возник на втором этаже пятиэтажного здания больницы в одной из палат, где проходят лечение больные COVID-19.

Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения.

В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара, назначен ряд экспертиз.

Правоохранители привлекли к расследованию криминалистическую лабораторию и специалистов из Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Напомним, днем 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.