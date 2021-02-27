Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Пожар возник на втором этаже пятиэтажного здания больницы в одной из палат, где проходят лечение больные COVID-19.
Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения.
В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара, назначен ряд экспертиз.
Правоохранители привлекли к расследованию криминалистическую лабораторию и специалистов из Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.
Напомним, днем 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.
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Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Пожар возник на втором этаже пятиэтажного здания больницы в одной из палат, где проходят лечение больные COVID-19.
Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения.
В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара, назначен ряд экспертиз.
Правоохранители привлекли к расследованию криминалистическую лабораторию и специалистов из Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.
Напомним, днем 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.